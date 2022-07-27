В России снова угрожают "жестким ответом" на поставки оружия Киеву

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов повторил угрозы, что РФ "может дать жесткий ответ", если Запад увеличит поставки оружия Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Наращивание передач Киеву западного вооружения может вынудить Российскую Федерацию перейти к более жестким ответным действиям".

По словам представителя страны-агрессора, тактико-технические характеристики применяемых в Украине западного вооружения и техники якобы "создают угрозы гражданам России".

"В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим".

Он также повторил заявления главы МИД РФ, о том, что Россия якобы "поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима в Киеве".

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