Спецслужбы Польши обнаружили фильтрационные лагеря оккупантов в Украине

Представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин в среду сообщил, что польские спецслужбы идентифицировали несколько мест, которые используются как фильтрационные лагеря или тюрьмы для украинцев, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает "Польское радио".

По словам Жарина, фильтрационные лагеря или тюрьмы для украинцев размещаются, в частности, в Донецке, Докучаевске, Мангуше и Новоазовске. Там россияне проверяют заключенных, ищут людей с боевым опытом и чиновников украинской администрации.

Тех, кто не вызывает никаких возражений у захватчиков, депортируют в Россию, а некоторых принудительно призывают в российскую армию и отправляют на фронт.

"Людей, вызывающих сомнения, жестоко репрессируют. Их пытают, заставляют свидетельствовать или делать заявления против Украины или привлекают в суд в рамках пропагандистских показательных политических процессов" , – говорится в сообщении.

Польские спецслужбы сообщают, что россияне используют бывшие штабы местных украинских властей, в частности местной полиции и Государственной миграционной службы Украины. В регионах, где россиянам не удалось приспособить захваченные в результате агрессии здания, организуются фильтрационные пункты в виде палаточных городков. Процесс проверки задержанных украинцев может длиться от нескольких часов до нескольких дней.

"В настоящее время проходят допросы в ФСБ, проводится анализ изъятых вещей, в том числе носителей информации, а также активность в соцсетях. Россияне проверяют, есть ли у задержанных на теле следы ранений и татуировки. Если кто-то вызывает хотя бы тень подозрения – становится о репрессий, которые могут привести к смерти" , – отметил Жарин.

По оценкам, сейчас более 1,5 миллиона украинцев были отправлены в тюрем и фильтрационные лагеря, большинство из них были принудительно попали в Россию. Среди заключенных и перемещенных украинцев – тысячи детей.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна безотлагательно остановить так называемую "фильтрацию" украинского населения. Это произошло после заявления заместителя главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан о том, что США обнаружили по меньшей мере 18 фильтрационных лагерей, через которые проходят украинцы, депортированные в Россию.