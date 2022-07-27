Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Россию в "новом типе мировой гибридной войны", сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Сhallenges.

"Они решили, что информация, энергия и продовольствие являются военными инструментами, поставленными на службу континентальной империалистической войне против Украины" , - сказал он на пресс-конференции в Бенине во время турне по Африке одновременно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он признался, что хотел бы "охарактеризовать в более грубых терминах то, что происходит сегодня".

Также президент Франции назвал РФ "одной из последних колониальных имперских держав".

"Россия начала наступление в Украину, это территориальная война, которая, как нам казалось, исчезла с европейской земли, это война начала 20-го, даже 19-го века. Я говорю о континенте (Африке, - ред.), который пострадал от колониального империализма" , - сказал Макрон.

По его словам, именно россияне создают "дисбалансы", и именно Россия является "одной из стран, которая с наибольшей силой использует инструменты пропаганды", в частности, через телевидение - каналы Russia Today и Sputnik.

Как сообщалось, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Африки пересмотреть свою позицию по вторжению РФ в Украину и ввести санкции против России.

Напомним, ранее председатель Африканского Союза Маки Салл призвал ЕС отменить часть санкций против России. Это якобы необходимо для того, чтобы Африка могла закупать сельхозпродукцию у страны-оккупанта.