ОВА: россияне обстреляли Харьковский район, двое человек ранены

ОВА: россияне обстреляли Харьковский район, двое человек ранены
Фото: ОВА

Один взрослый и один ребенок получили ранения в результате вражеских обстрелов Харьковской области 27 июля, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация в Telegram.

"В результате обстрелов в Харьковском районе области получили травмы 12-летний мальчик и его отец, 47 лет".

Обоих раненых доставили в больницы Харькова.

ОВА призывает граждан не находиться без крайней необходимости на улицах, а в случае объявления воздушной тревоги или угрозы артобстрела немедленно пройти в укрытия.

Предыстория:

  • Под утро 27 июля российские войска нанесли удары по городу Харькову, по предварительной информации, шесть человек получили ранения.

Новости

Популярные темы форума

analytics