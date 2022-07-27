ОВА: россияне обстреляли Харьковский район, двое человек ранены

Один взрослый и один ребенок получили ранения в результате вражеских обстрелов Харьковской области 27 июля, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация в Telegram.

"В результате обстрелов в Харьковском районе области получили травмы 12-летний мальчик и его отец, 47 лет".

Обоих раненых доставили в больницы Харькова.

ОВА призывает граждан не находиться без крайней необходимости на улицах, а в случае объявления воздушной тревоги или угрозы артобстрела немедленно пройти в укрытия.

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