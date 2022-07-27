ОВА: россияне обстреляли Харьковский район, двое человек ранены
Один взрослый и один ребенок получили ранения в результате вражеских обстрелов Харьковской области 27 июля, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация в Telegram.
"В результате обстрелов в Харьковском районе области получили травмы 12-летний мальчик и его отец, 47 лет".
Обоих раненых доставили в больницы Харькова.
ОВА призывает граждан не находиться без крайней необходимости на улицах, а в случае объявления воздушной тревоги или угрозы артобстрела немедленно пройти в укрытия.
Предыстория:
- Под утро 27 июля российские войска нанесли удары по городу Харькову, по предварительной информации, шесть человек получили ранения.