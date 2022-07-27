ISRP: Россия привлекла преступные синдикаты к грабежу украинской продукции

Россия организовала системную программу грабежа, нацеленную на украинские национальные активы - в первую очередь сталь и пшеницу, а также промышленные инструменты, используемые при их производстве и переработке, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит отчет американской группы исследователей ISRP.

Для этого грабежа Россия использует те же преступные методы, которые она ранее проворачивала в Чечне и Афганистане, однако размах этого мародерства в Украине уникален, отмечают в ISRP.

"Кража национального имущества была ключевым компонентом российской военной стратегии на протяжении почти столетия. Но грабеж Украины уникален по своему размаху и тактике. Российские военные используют методы, адаптированные из синдикатов организованной преступности, а также тактику, которую они использовали после советского вторжения в Афганистан в 1979 году, и в войне против Чечни в 1990-х годах" , - указывается в исследовании.

Так, по данным ISRP, в Чечне российская армия конфисковала национальные и частные предприятия по переработке нефти, и направляла нефть на свои собственные склады, а затем перепродавала на мировом рынке через преступные синдикаты. Точно так же она поступает, перенаправляя украинское зерно и сталь.

"При этом организованная преступность не ограничивалась только стратегическим воровством национальных ресурсов. Так, в Чечне отдельные российские подразделения грабили и разрушали целые города, заполняли автомобили личным имуществом и муниципальным имуществом городов, и направляли их продажу. Самым вопиющим примером этого является разрушение русскими Алхан-Юрта в 1999 году: когда российские солдаты захватили село, в течение двух недель они полностью сожгли до восьмидесяти процентов зданий, казнив мужчин и насилуя женщин и девушек. Эти ужасы нашли отражение в разрушении украинского города Буча" , - говорится в отчете.

При этом ISRP приводит данные агентства Human Rights Watch и Британской телерадиовещательной компании, согласно которым украденные в Чечне товары экспортировались через преступные группировки в Дагестан, Турцию и Грузию. А сейчас по такой же схеме она вывозит украденное в Украине зерно и металл.

"Эта связь между организованной преступностью и государством является ключевым элементом российской военной стратегии, и она осуществляется в Украине в невиданных ранее масштабах. Частные лица не смогли бы получать прибыль от грабежа без молчаливого одобрения российского государства и помощи санкционированной государством организованной преступности. В настоящее время ISRP расследует возможную причастность синдикатов организованной преступности к продолжающимся грабежам Украины" , - резюмируется в отчете ISRP.

Как известно, в группу ISRP, изучающую современное российское пиратство, входят бывшие чиновники США, эксперты по международной торговле и эксперты по нацбезопасности. Также группа разрабатывает юридические механизмы, которые помогут передать Украине замороженные в США активы РФ в качестве репараций.

По данным ISRP, Россия украла уже более полумиллиона тонн украинского зерна - пшеницы, кукурузы и ячменя. Также вывезено 11 тысяч тонн стали, еще 28 тыс. тонн уже загружено на корабле для последующей отправки.