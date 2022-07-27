Данилов: оккупанты стягивают дополнительные силы на Херсонское направление

Российские оккупанты стягивают дополнительные силы на юге Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона в среду, 27 июля, сообщает Новое время.

Ранее глава комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Адам Смит со ссылкой на президента Владимира Зеленского сказал, что следующие три-шесть недель будут иметь решающее значение. По его словам, перед тем, как заключать мирное соглашение с Россией, Украина должна вернуть свои территории, временно захваченные оккупантами, в первую очередь на юге.

Комментируя это заявление, Данилов сказал, что более осторожен в отношении сроков контрнаступления, но очень хотел бы, чтобы это произошло намного быстрее.

"Враг стягивает максимальное количество… на Херсонском направлении началось очень мощное движение их войск, они стягивают дополнительные силы. Наши войска будут делать все от них зависящее, чтобы вложиться в сроки, которые ставит президент. Хочу сказать, что в любом случае победа будет за нами" , — подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что военные действия с Россией могут закончиться до конца года, если Украина будет объединена и партнеры продолжат поставлять мощное оружие. Глава государства призывал лидеров Большой семерки сделать все возможное, чтобы завершить войну до конца года.