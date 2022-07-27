Канцлер: Австрия впервые создаст государственные резервы газа

Правительство Австрии впервые приняло решение создать стратегические запасы газа. Их хватит на несколько месяцев, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение канцлера Австрии Карла Нехаммера в Twitter.

"Впервые федеральное правительство создаст собственные стратегические запасы газа. 20 тераватт-часов природного газа, что соответствует примерно трехмесячному среднему потреблению, будут храниться до 1 ноября" , - написал глава правительства.

По словам Нехаммера, газовые хранилища Австрии уже заполнены на 51%.

Напомним, ранее стало известно, что российская компания "Газпром" продолжает уменьшение поставок газа в Европу через трубопровод "Северный поток".

Также мы писали, что страны-члены ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой.