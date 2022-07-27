Данилов об ударах по военной инфраструктуре в РФ: рука не дрогнет

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в случае необходимости в Украине "не дрогнет рука", чтобы уничтожить военные цели на территории России, сообщает Украинская правда.

Об этом Данилов заявил в эфире телемарафона.

"Если нужно (нанести удары по территории РФ – ред.), то поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать то, что нужно подписать, чтобы те объекты (откуда совершаются обстрелы – ред.), о которых вы говорите, были уничтожены.

Более того, заявление президента, что мы будем давать ответ по тем территориям, откуда все идет, это подтверждает... Нам известно обо всех выстрелах, производимых ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране".

По словам секретаря СНБО, Украине известно, откуда российские оккупанты обстреливают нашу территорию.

В частности, 74% ракетных обстрелов российских захватчиков приходятся на гражданскую инфраструктуру: школы, больницы, ТЦ, дома культуры.

Также, по словам Данилова, россияне выпускают по Украине неточные устаревшие ракеты.

Данилов считает, что результатом завершения войны будет деколонизация России.

"Она (РФ - ред.) избавится от колоний, которые она захватила в свое время себе, колонизировала целые народы, лишила их языка, исторической древности... В результате этой наглой войны, которую она развязала на нашей территории, она будет всего этого лишена".

Он добавил, что в мире приверженцы разделения России на отдельные государства проводят конференции, где формируют карту разделения РФ.