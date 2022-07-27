Зеленский прокомментировал удары ВСУ по Антоновскому мосту
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина нанесла удары по Антоновскому мосту в Херсоне, чтобы лишить российских оккупантов возможности перебрасывать свои войска в Херсонской области, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит вечернее обращение Зеленского.
"Относительно Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут восстановлены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле. Какие бы ни были у них планы – мы их сломаем".
Президент подчеркнул, что Украина будет освобождать свою территорию "военными, дипломатическими и всеми другими доступными инструментами", пока не выйдет на законные границы.
Предыстория:
- Об обстрелах Антоновского автомобильного моста в Херсоне сообщалось 19 июля и 20 июля.
- Вечером 26 июля херсонские телеграмм-каналы писали о взрывах в оккупированном городе, в частности об ударах по Антоновскому мосту.
- Позже начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что удары ВСУ были "филигранными".
- 27 июля оккупанты сообщили, что ВСУ снова обстрелами нанесли повреждения и Антоновскому автомобильному мосту, и железнодорожному мосту.