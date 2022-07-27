Зеленский поделился ожиданиями относительно нового премьера Британии

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что уровень сотрудничества между Киевом и Лондоном не изменится после выборов нового главы британского правительства, сообщает РБК-Украина.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью британскому телеканалу Talk TV, фрагменты которого цитирует The Times.

Президент подчеркнул, что хотел бы сотрудничать с новым премьером так же, как и ушедшим в отставку главой британского правительства Борисом Джонсоном.

"Необходимы такие же тесные отношения Великобритании с Украиной. Я знаю, что эти два кандидата (в премьеры - ред.) очень уважительны, и они пользуются поддержкой народа и общества Великобритании. Мы знаем об этой поддержке. Мы знаем о позитивной силе этих лидеров", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, он обеспокоен, что при новом лидере британского правительства уровень поддержки Украины может уменьшиться.

"Честно говоря, меня это волнует. Мы хотели бы иметь хотя бы такой же уровень поддержки… потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказанной британской поддержки. Британцы были лидерами в такой поддержке", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в финал выборов премьера Британии вошли бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.

Также мы писали, что, по информации The Times, Борис Джонсон надеется в будущем вернуться в премьерское кресло.