В МИД объяснили слова Лаврова о якобы нежелании Киева вести переговоры

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко считает, что заявления главы МИД России Сергея Лаврова о якобы нежелании Киева вести переговоры с Москвой направлены на срыв контрнаступления Вооруженных Сил на юге, сообщает Европейская правда.

Об этом Николенко заявил в интервью The Irish Times в среду.

"Они (россияне) понимают, что Украина готовит контрнаступление на юге, и хотят создать впечатление, что это Украина не хочет идти на переговоры" , – сказал представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что заявления Лаврова и других представителей России имеют целью "выиграть больше времени, устроить фейковые референдумы и поглотить" оккупированные Москвой территории Украины.

"Мы не видим от них желания вести переговоры. Они до сих пор обстреливают украинские города. Они все еще нарушают мелкие договоренности, например сделку по зерну. Публично говорят одно, а на поле боя делают другое" , – объяснил Николенко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что территории юга Украины, захваченные Россией, вскоре будут освобождены. В ночь на среду стало известно о поражении стратегически важного Антоновского моста на Херсонщине.

По оценке британской разведки, на фоне заявлений и шагов украинских вооруженных сил по деоккупации южных регионов Россия начала усиливать свои оборонные позиции и взимать дополнительные силы и военную технику.