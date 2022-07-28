ISW: У РФ хватает ресурсов только на две наступательные операции

Согласно аналитическим данным американского Института исследования войны (ISW), россияне могут провести только две значительные наступательные операции в Украине – на Северск и на Бахмут в Донецькій області, сообщает Украинская правда.

Эти операции были сосредоточены на наступлении с момента окончания оперативной паузы 16 июля.

Россияне выделили достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории по этим двум направлениям, но не смогли поддерживать такой же темп наступления или достичь аналогичных территориальных завоеваний в других местах в Украине. Таким образом, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как будут захвачены другие крупные городские районы Украины.

Некоторые ключевые выводы аналитиков ISW: