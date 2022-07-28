ISW: У РФ хватает ресурсов только на две наступательные операции

ISW: У РФ хватает ресурсов только на две наступательные операции
Фото: wikimedia.org

Согласно аналитическим данным американского Института исследования войны (ISW), россияне могут провести только две значительные наступательные операции в Украине – на Северск и на Бахмут в Донецькій області, сообщает Украинская правда.

Эти операции были сосредоточены на наступлении с момента окончания оперативной паузы 16 июля.

Россияне выделили достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории по этим двум направлениям, но не смогли поддерживать такой же темп наступления или достичь аналогичных территориальных завоеваний в других местах в Украине. Таким образом, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как будут захвачены другие крупные городские районы Украины.

Некоторые ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Украинские силы могли начать локальную контратаку юго-западнее Изюма.
  • Российские войска атаковали населенные пункты к востоку Северска, к северо-востоку и к юго-востоку от Бахмута.
  • Наземные бои продолжаются к северу от Харькова.
  • Республика Марий Эл в РФ направила на обучение два добровольческих батальона и формирует третий батальон для переброски в Украину.
  • Российские оккупационные власти завозят россиян для работы на оккупированных территориях из-за нехватки украинских коллаборационистов.
  • Оккупационные власти Мариуполя продолжают задерживать гуманитарную помощь, чтобы заставить мирных жителей сотрудничать с оккупационной администрацией и работать на нее.

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