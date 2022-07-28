Белый дом: РФ потеряла 75 тыс. солдат в войне с Украиной

Член палаты представителей от Демократической партии Элисса Слоткин сообщила, что более 75 тысяч российских солдат и офицеров были убиты, или ранены с начала вторжения РФ в Украину, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Слоткин сослалась на данные секретного брифинга по Украине. По ее словам, представители Белого дома в ходе брифинга сообщили, что российские военные устали от боевых действий, и одновременно с этим украинские военные ищут дополнительные подкрепления, поскольку они планируют начать контрнаступление на юге до наступления зимы.

Член палаты представителей также подчеркнула, что и республиканцы, и демократы поддерживают отправку в Украину ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать расстояние до 300 км.