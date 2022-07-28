ОВА: оккупанты ночью обстреляли Криворожский район

Ночью 28 июля войска РФ из "Ураганов" и ствольной артиллерии ударили по двум громадам Криворожского района Днепропетровской области – Зеленодольской и Апостоловской.﻿ Об этом, со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В Зеленодольской громаде снаряды попали по Зеленодольску и Малой Костромке. В селе повреждены несколько домов, задеты водопровод и газопровод. Люди не пострадали.

В Апостоловской громаде оккупанты ударили по селу Украинка. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших.