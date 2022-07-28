Депутат: обе партии Конгресса США поддержали поставки Украине ATACMS

В США обе партии поддерживают поставки Украине ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщила член Палаты представителей от Демократической партии США Элисса Слоткин из Мичигана на брифинге по итогам встречи депутатов с представителями Белого дома, сообщает Лига.net.

По словам депутата, в правительстве США считают необходимым срочно, в ближайшие три-шесть недель, оказать дополнительную помощь украинцам, поскольку ВСУ планирует наступление на юге, а в Вашингтоне хотят, чтобы это наступление достигло успеха.

"Я думаю, что мы ясно услышали от президента Зеленского, и нам подтвердили сегодня – украинцы действительно хотят несколько раз дать по зубам России до наступления зимы" , – сказала депутат.

Слоткин подчеркнула, что отправку в Украину ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать на расстоянии более 280 километров, поддерживают представители обеих партий – Демократической и Республиканской.

ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам и штабам в тылу россиян.