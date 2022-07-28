ОВА: РФ нанесла ракетный удар по промышленным объектам Харькова

Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Киевскому районам Харькова. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеского удара повреждены промышленные объекты, частный дом, произошли пожары. Предварительно – пострадавших нет.

Также сегодня утром враг интенсивно обстрелял Чугуев. Предварительно оккупанты применили РСЗО. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки. Было попадание снаряда в многоквартирный жилой дом, произошел пожар.

Пострадавших, по предварительной информации областного Центра экстренной медицинской помощи, нет. На месте работают профильные службы.

За прошедшие сутки враг вел обстрелы Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов области.