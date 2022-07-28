Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook/Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 40 230 (+160) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1742 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3979 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 894 (+11) ед,
  • РСЗО - 258 (+0) ед,
  • средств ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов – 222 (+0) ед,
  • вертолетов – 190 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),
  • крылатых ракет – 174 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7) ед,
  • специальной техники – 75 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

Данные уточняются.

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