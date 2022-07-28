Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 40 230 (+160) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1742 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3979 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 894 (+11) ед,
- РСЗО - 258 (+0) ед,
- средств ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов – 222 (+0) ед,
- вертолетов – 190 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),
- крылатых ракет – 174 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7) ед,
- специальной техники – 75 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.
Данные уточняются.