В Одесской ОВА рассказали о пожаре в порту
Ночью в Одесском порту произошел пожар, однако он не связан с обстрелом РФ. Об этом сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.
Ситуация в Одесской области полностью контролируется, добавил Братчук.
"Ночью на территории Одесского морского торгового порта произошел пожар, который быстро и своевременно ликвидировали наши спасатели. Он не связан с вражескими обстрелами", - заявил он.
По предварительным данным, на одном из причалов порта произошло возгорание пиломатериалов.
Пострадавших нет.