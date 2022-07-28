В Одесской ОВА рассказали о пожаре в порту

Ночью в Одесском порту произошел пожар, однако он не связан с обстрелом РФ. Об этом сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

Ситуация в Одесской области полностью контролируется, добавил Братчук.

"Ночью на территории Одесского морского торгового порта произошел пожар, который быстро и своевременно ликвидировали наши спасатели. Он не связан с вражескими обстрелами" , - заявил он.

По предварительным данным, на одном из причалов порта произошло возгорание пиломатериалов.

Пострадавших нет.