Украина впервые отмечает День государственности

В Украине 28 июля впервые отмечают День государственности. Видеопоздравление президента Владимира Зеленского опубликовано на его страницах в соцсетях.

"На мой взгляд, очень важно не только отмечать появление государственности, но и объединяться ради ее сохранения. Мы думали, что "запанували у своїй сторонці", мы кладем душу и тело за нашу свободу, потому что забыли, что еще далеко не все "вороженьки – як роса на сонці"… Но мы не забыли, какого мы рода, а значит, нам точно "усміхнеться доля", потому что это наша судьба" , – сказал президент.

При этом в комментарии к видео Зеленский отметил, что сегодня в стране неспокойное утро из-за ракетных обстрелов.

"Мы не сдадимся. Не опустим рук. Нас не запугать. Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет такой всегда" , – подчеркнул он.

Напомним, во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины в 2021 году Владимир Зеленский выступил с инициативой ввести новый государственный праздник - День украинской государственности. Отмечать его было решено в день крещения Киевской Руси-Украины 28 июля.