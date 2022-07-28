Новый генпрокурор утвердил Клименко в должности главы САП
Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры стал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.
"Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, который был объявлен Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержден новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения".
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