ОВА: оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Николаеву

Утром, 28 июля, по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. Разрушено здание школы. Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

"Предварительно известно, что в результате попадания трех ракет практически полностью разрушено здание средней школы в Корабельном районе" , - говорится в сообщении.

Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что ранение получил охранник школы. В близлежащих частных домах выбиты окна и повреждена кровля.

Также ракета попала на территорию водной станции Кораблестроительного университета, повредив складское помещение. На территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар ликвидирован.

Кроме этого, известно о повреждении двух многоэтажек.