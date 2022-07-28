Верещук призвала жителей Донецкой области эвакуироваться
Вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Донецкой области эвакуироваться, сообщает Новое время.
Верещук заявила, что враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру: нет газоснабжения, возможны проблемы с электро- и водоснабжением.
"Впереди осенне-зимний период. Поэтому людей нужно перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, пожилых людей, а также больных и маломобильных", — сообщила Верещук.
По ее словам, создан штаб, который будет заниматься вопросами эвакуации.
"Итак, готовим жителей Донецкой области к эвакуации! Создан штаб, разворачиваем силы и средства. Области в центре и западе страны готовятся принимать наших людей с востока", — написала она.
Верещук обратилась к жителям Донецкой области.
"Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, подвергаете себя и своих близких смертельной опасности. Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь. Вовремя", — заявила она.