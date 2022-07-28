Вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Донецкой области эвакуироваться, сообщает Новое время.

Верещук заявила, что враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру: нет газоснабжения, возможны проблемы с электро- и водоснабжением.

"Впереди осенне-зимний период. Поэтому людей нужно перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, пожилых людей, а также больных и маломобильных" , — сообщила Верещук.

По ее словам, создан штаб, который будет заниматься вопросами эвакуации.

"Итак, готовим жителей Донецкой области к эвакуации! Создан штаб, разворачиваем силы и средства. Области в центре и западе страны готовятся принимать наших людей с востока" , — написала она.

Верещук обратилась к жителям Донецкой области.