В США призвали признать РФ государством-спонсором терроризма
Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за войны в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.
"Резолюция принята в Сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования", - сообщается на сайте американского Конгресса.
В документе правительство РФ обвиняется в осуществлении кампании террора и применении силы против гражданских лиц во время второй чеченской войны, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года сепаратистов на Донбассе.
В документе утверждается, что сенат США "рассматривает действия правительства РФ, совершенные по указанию Владимира Путина, как спонсирование террористических актов".
Также резолюция призывает госсекретаря США включить РФ в список государств-спонсоров терроризма.