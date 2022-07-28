В США призвали признать РФ государством-спонсором терроризма

Сенат США принял﻿ резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за войны в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

"Резолюция принята в Сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования" , - сообщается на сайте американского Конгресса.

В документе правительство РФ обвиняется в осуществлении кампании террора и применении силы против гражданских лиц во время второй чеченской войны, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года сепаратистов на Донбассе.

В документе утверждается, что сенат США "рассматривает действия правительства РФ, совершенные по указанию Владимира Путина, как спонсирование террористических актов".

Также резолюция призывает госсекретаря США включить РФ в список государств-спонсоров терроризма.