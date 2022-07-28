Всемирный банк оценил убытки украинского телеком-рынка в 2,6 млрд долларов

Из-за российской агрессии более 720 интернет-операторов Украины понесли значительные убытки - Всемирный банк оценил убытки украинского телеком-рынка в 2,6 млрд долл, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в Минцифре.

"Из-за российской агрессии более 720 интернет-операторов понесли значительные убытки.

Разрушена цифровая инфраструктура, сотни километров кабеля и десятки тысяч единиц оборудования. В общей сложности почти четверть всех интернет-сетей страны подверглись разрушениям, а это более 1,7 млн ​​линий фиксированной связи и более 3000 базовых станций мобильного", - говорится в сообщении.

По оценке Всемирного банка, чтобы восстановить телекомсферу до уровня довоенного развития, необходимо 1,79 млрд дол. Из-за разрушения сетей прямые убытки компаний уже достигли 0,71 млрд дол.

Наибольшие телеком-потери сосредоточены на Востоке Украины.

Так, операторы, оказывающие услуги на Харьковщине, понесли 22% убытков, Запорожье – 18%, Донбасу – 17%, Херсонщине – 10%, Черниговщине – 6%, Луганщине – 7%.

Экономические потери телеком-рынка Всемирный банк оценил более чем в 0,1 млрд долл., ведь компании оказывают на 22% меньше услуг, чем до 24 февраля, и теряют доход и дальше.

По состоянию на июль 2022 года:

качество фиксированного интернета в Украине вернулось к довоенному уровню (в начале мая оно было ниже на 13%), а мобильная связь — остается на 19% ниже;

12,2% населенных пунктов полностью потеряли доступ к мобильной связи, а 3,1% - частично;

11% базовых станций мобильных операторов не работают.

"Оценка потребностей в восстановлении предварительная. Ведь война продолжается. С каждым деоккупированным городом нас ожидают разрушенные сети и новая потребность для быстрого восстановления связи.

Оценку провела команда Всемирного банка в сотрудничестве с Минцифрой, НКЭК и Киевской школой экономики. Также учитывалась информация от центральных органов исполнительной власти и военно-гражданских администраций", - добавили в Минцифре.

Оценка основана на методике оценки ущерба от последствий катаклизмов, разработанной Всемирным банком (Damage, Loss и Needs Assessment Guidance Notes, Volumes 1–3), и проведена в тесном сотрудничестве с командой Всемирного банка.