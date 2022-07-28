Bloomberg: Саудовская Аравия может повысить цены на нефть для Азии

Саудовская Аравия может повысить цену сорт нефти Arab Light для азиатских покупателей, сообщает Новое время.

Лидер ОПЕК+ Саудовская Аравия может повысить цену на основной сорт нефти — Arab Light — для азиатских покупателей, несмотря на прогнозы о проседании рынка в сентябре. Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что крупнейший в мире экспортер сырой нефти будет продавать нефть Arab Light для Азии с премией в $10,80 за баррель.

В то же время падение маржи азиатских переработчиков означает, что такое повышение может снизить любые запросы на дополнительные баррели, считают трейдеры.

Как отмечает агентство, в июле мировые цены на нефть приближаются к своему первому последовательному ежемесячному снижению с конца 2020 года, поскольку инвесторы пытаются оценить риски рецессии в США, ужесточения денежно-кредитной политики и продолжающихся усилий Китая по сдерживанию Covid-19.

По словам трейдеров, бычий импульс для ближневосточной нефти, вероятно, достигнет переломного момента в следующем месяце для отгрузок в октябре. Маржа крекинга бензина в Азии упала более чем на 70% с конца июня, а маржа дизельного топлива — на 39%.

Ранее сообщалось, что в апреле Азия впервые обогнала Европу как крупнейший покупатель российской нефти.