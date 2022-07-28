ГСЧС: россияне ударили по 5-этажке в Торецке – двое погибших

Утром 28 июля российские захватчики ударили по 5-этажному жилому дому в Торецке Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила ГСЧС в Telegram.

"Утром в результате обстрела города Торецк в Донецкой области было частично разрушено кровлю и межэтажное перекрытие с 5-го по 3-й этажи 5-ти этажного жилого дома.

Во время проведения… поисковых работ… обнаружены и изъяты тела 2-х погибших (мужчины и женщины)".

Сообщается, что еще 3 человека (двух мужчин и женщину) спасли.

В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.