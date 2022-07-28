Рада поддержала закон об особых гарантиях для граждан Польши

Граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Закон предусматривает гражданам Польши:

права на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев, госрегистрацию в качестве плательщиков налогов и получения регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов

осуществление хозяйственной деятельности

получение образования, соцвыплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.

Согласно закону граждане Польши будут иметь право на отдельные соцвыплаты, которые предусмотрены законодательством Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 июля внес в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.