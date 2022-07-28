Оккупанты активно перебрасывают военную технику через Мелитополь

Третий день подряд оккупационные войска Российской Федерации активно перебрасывают военную технику через Мелитополь, сообщает РИА-Мелитополь.

Для того чтобы у горожане не могли передать данные, захватчики глушат связь. Вчера колонна военной техники с новой для нашего региона маркировкой передвигалась в южном направлении в сторону Херсонского фронта по Интереультурной улице через Новый Мелитополь.

Если раньше по городу двигались боевые машины со свастикой Z и V, то вчера это было уже обозначение О – силы Беларуси.

По информации местных жителей, рашисты останавливаются на кольце на Херсон, чтобы дождаться колонны. В колонне едут тентованные грузовики с флагом СССР, танки и бронетранспортеры с триколором. Именно на тентованных грузовиках и была свастика О.

Ранее мы сообщали о том, что два дня назад через Мелитополь в направлении Херсона прошли более сотни единиц боевых машин, уничтожая дороги.