Суспільне: в Ровно повысили стоимость проезда в маршрутках и троллейбусах

Местные власти в Ровно решили повысить стоимость проезда в маршрутках и троллейбусах, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет "Суспільне".

С первого августа стоимость проезда в маршрутках и троллейбусах в Ровно повысится. Цена станет 12 гривен вместо 8 гривен и 8 гривен вместо 6 гривен соответственно. Такое решение утвердил исполком на очередном заседании.

Профильное управление вообще планировало тариф на уровне 14 гривен за проезд в маршрутке и 10 гривен за проезд в троллейбусе. Однако чиновники нашли компромисс ссылаясь на определенную стабилизацию с горючим на рынке.

Напомним, ранее в Раде не хватило голосов для введения моратория на повышение тарифов.