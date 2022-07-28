Россияне будут раздавать паспорта на оккупированной Харьковщине

На оккупированных территориях Харьковской области россияне начали прием документов на получение гражданства РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское медиа "РИА Новости" со ссылкой на заявление так называемых "властей" региона.

Оккупанты планируют принимать документы по системе "упрощенного оформления". По словам одного из коллаборантов, на данном этапе только формируется база данных населения, которое желает получить российское гражданство.

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