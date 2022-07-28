Президент Литвы наградил Зеленского орденом Витаутаса Великого

Президент Литвы Гитанас Науседа наградил украинского лидера Владимира Зеленского орденом Витаутаса Великого с золотой цепью — высшей государственной наградой Литовской Республики, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Эта высшая литовская государственная награда символизирует историческое единство наших народов, общую борьбу и победы" , — отметил Науседа.

Науседа рассказал, как Зеленский признался ему, что не планировал быть «военным президентом».

Литовский лидер также подчеркнул, что сегодня рассказы о подвигах украинского народа распространяются по миру и поблагодарил украинцев за то, как решительно они отстаивают свою независимость.

Фото: пресс-служба президента

"Ваша борьба — это также наша борьба, литовцев. Это напоминает нам времена, когда мы вместе сражались против общего врага" , — отметил он.

Зеленский поблагодарил литовского коллегу и весь народ Литвы за важную героическую поддержку Украины.