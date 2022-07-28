Суспільне: в Херсоне вдвое выросли цены после закрытия Антоновского моста

Суспільне: в Херсоне вдвое выросли цены после закрытия Антоновского моста
Фото: Telegram

Херсонцы запасаются продуктами, ведь в городе вдвое поднялись цены на рынках после закрытия Антоновского моста, сообщает Украинская правда.

"После закрытия Антоновского моста в Херсоне на рынках вдвое выросли цены. За овощами стоят очереди, а выбор – небольшой".

По информации журналистов, люди стараются быстрее все скупить и запастись продуктами.

Предыстория:

  • Стратегически важный Антоновский мост в Херсоне подвергся обстрелам 19 июля и 20 июля.
  • Третий удар ВСУ нанесли по мосту вечером 26 июля.
  • Оккупанты заявили, что Антоновский мост получил повреждения после ночной атаки Вооруженных сил Украины и был перекрыт.
  • В Херсонском облсовете подтвердили, что передвигаться по мосту невозможно после последнего удара ВСУ.

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