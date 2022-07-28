Суспільне: в Херсоне вдвое выросли цены после закрытия Антоновского моста

Херсонцы запасаются продуктами, ведь в городе вдвое поднялись цены на рынках после закрытия Антоновского моста, сообщает Украинская правда.

"После закрытия Антоновского моста в Херсоне на рынках вдвое выросли цены. За овощами стоят очереди, а выбор – небольшой".

По информации журналистов, люди стараются быстрее все скупить и запастись продуктами.

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