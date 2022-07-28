Укрэнерго: ЕС увеличит импорт электроэнергии из Украины в 2,5 раза

Операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) в четверг принял решение с субботы увеличить импорт электроэнергии из Украины в два с половиной раза, сообщает Европейская правда.

Об этом в Facebook сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Сегодня ENTSO-E разрешило увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза. С 30 июля это будет 250 МВт" , – отметил он.

По его словам, в ЕС отдают себе отчет роль украинской электроэнергии, которая "помогает заместить токсичный российский газ, а Украине - позволяет зарабатывать средства на подготовку к отопительному сезону".

"С начала возобновления экспорта в ЕС, с первых 100 МВт, мы получали ежедневные отчеты технических специалистов ENTSO-E, подтверждающих: экспорт украинской электроэнергии в синхронизированной с континентальной Европой энергосети происходит стабильно, негативного влияния на систему нет" , – отметил Кудрицкий.

Ранее ENTSO-E подтвердило намерения увеличить в два раза импорт электроэнергии из Украины с перспективой увеличения этого показателя.

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и со Словакией – в июле.