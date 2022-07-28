Мэр Николаева сообщил о нескольких взрывах в городе во время тревоги

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о нескольких взрывах в городе во время воздушной тревоги, сообщает Новое время.

"В городе раздалось несколько взрывов" , — написал он в Telegram.

В этот момент в Николаеве была объявлена воздушная тревога.

Россия обстреливает Николаев почти каждый день. Утром 28 июля страна-агрессор обстрелами разрушила здание школы, также были повреждены яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки.

Ранее в Оперативном командовании Юг сообщали, что войска РФстали активнее обстреливать южные регионы Украины, в том числе Николаев, после освобождения украинскими силами Андреевки в Херсонской области.