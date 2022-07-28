Джонсон заявил, что уйдет в отставку, несмотря на призывы остаться

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил, что уйдет в отставку, несмотря на петиции с призывом оставить его лидером консерваторов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Herald Scotland.

"Мы подошли к следующему этапу больших политических эстафетных гонок. Я могу вас заверить, что эстафетная палочка будет передана незаметно в руки кого-то другого. Я могу заверить вас, что этот человек продолжит вести ту же программу" , - заявил Джонсон, выступая на бизнес-форуме в Бирмингеме.

Напомним, Джонсон, ранее подавший в отставку, может стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Зеленский надеется, что уровень сотрудничества между Киевом и Лондоном не изменится после выборов нового премьера.