Ким: в Коблево два человека подорвались на мине в море во время купания

В Коблево два человека подорвались на мине в море во время купания, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает Новое время.

В Telegram он напомнил, что в области действует запрет на купание.

"Повторяю, если запрещено — значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете" , — пишет он.

15 июля в Одесской области в прибрежных водах одного из пляжей местный житель подорвался на мине.

2 июля на одном из пляжей Одесской области мужчина во время заплыва в море подорвался на мине, а еще один отдыхающий получил контузию и легкие царапины.

11 июня на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва российской мины в воде погиб отдыхающий.