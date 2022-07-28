Данилов рассказал, когда ВСУ нанесут удар по Керченскому мосту

Вооруженные силы Украины нанесут удар по незаконно построенному Керченскому (Крымскому) мосту, который соединяет оккупированный Крым с Россией, когда военное командование поставит соответствующую задачу, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире NTA.

"Это решение примут военные. Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, все находится под бдительным контролем. Как только будет необходимость, возможность и задание — все будет сделано и не только в отношении этого объекта" , — подчеркнул он.

Данилов также добавил, что военные успехи Украины зависят от скорости поставок вооружений от западных партнеров.

Как сообщалось, генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, заявил, что Украина должна уничтожить Керченский мост и освободить оккупированный Крым, если не хочет оттягивания войны еще на несколько лет.