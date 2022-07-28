Кулеба: у некоторых партнеров опять начинается "зуд" на тему переговоров с РФ

Страна-агрессор Россия хочет продолжать полномасштабную войну, а некоторые партнеры Украины снова начинают поднимать тему переговоров, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона в четверг, 28 июля.

"Под предлогом желания смягчить ситуацию перед зимним сезоном у некоторых партнеров опять начинается „зуд“ на тему переговоров с РФ. Но мы очень спокойно и четко разъясняем им, почему их надежды на конструктивную позицию России не соответствуют действительности" , — отметил Кулеба.

6 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что сейчас с Россией ведет переговоры только подгруппа по гуманитарным вопросам для обмена пленными и телами погибших.

Ранее Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с РФ, но только тогда, когда кремлевский режим пойдет на прекращение боевых действий.

Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.