США ищут доказательства вмешательства "повара Путина" в выборы

Государственный департамент США в четверг объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию об иностранном вмешательстве в выборы со стороны приближенного к Владимиру Путину олигарха Евгения Пригожина и связанного с ним "Агентства интернет-исследований", сообщает Европейская правда.

Госдеп США ищет информацию, которая позволит установить иностранное физическое или юридическое лицо, "сознательно принимавшее или принимающее участие во вмешательстве в выборы в США, а также информацию, которая позволит предупредить, усложнить или благоприятным образом разрешить акт иностранного вмешательства в выборы".

Ведомство уточняет, что ищет информацию о так называемом "Агентстве интернет-исследований" (IRA), Евгении Пригожине и связанных с ними российских физических и юридических лицах и сообщниках. Приводится также список из 12 сотрудников IRA, причастных к вмешательству в выборы 2016 года.

"Агентство интернет-исследований" – это российская организация, известная также как "Ольгинская фабрика троллей" (через название села в Московской области РФ, где она располагалась). С 2014 года IRA, используя сеть подконтрольных организаций, осуществляла информационные операции с целью воздействия на общественное мнение.

В частности, американские спецслужбы установили факты причастности Агентства интернет-исследований к вмешательству в избирательную кампанию перед президентскими выборами 2016 года в США.

Евгений Пригожин – российский олигарх, известный как владелец группы компаний "Конкорд". Компании известны как победители тендеров на обеспечение питания государственных и военных структур России, из-за чего Пригожин получил неформальную фамилию "повар Путина". "Конкорд" финансировала деятельность "Агентства интернет-исследований".

Пригожин также считается менеджером и финансистом ПВК "Вагнера", проводящей или проводившие опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик. Известны факты участия "вагнеровцев" в нынешней полномасштабной войне России в Украине.

Напомним, в феврале 2018 года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне выдал ордер на арест Пригожина после того, как ему были предъявлены обвинения во вступлении в преступный сговор в целях совершения мошенничества против США. В феврале 2021 года Федеральное бюро расследований США объявило Пригожина в розыск.

Министерство финансов США в сентябре 2020 года ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети Пригожина.