Зеленский: никто в мире не вкладывает в терроризм больше, чем Россия

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 28 июля, подчеркнул, что Россию нужно признать страной-спонсором терроризма, сообщает Новое время.

Глава государства напомнил, что только за первую половину суток и только в Киеве прозвучало четыре воздушные тревоги. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киевской области, Кропивницкому, Николаеву, продолжали стратегически бессмысленные и жестокие штурмы на Донбассе, сказал он.

"Спасибо каждому и каждой, кто отражает этот террор. И хочу поблагодарить также американских сенаторов, которые единогласно одобрили резолюцию, призывающую Госдепартамент США признать Россию государством — спонсором терроризма. Можно взять любой день в Украине — сегодняшний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывает в терроризм больше, чем Россия" , — добавил Зеленский.

Он отметил, что на российский террор должна быть юридическая реакция на глобальном уровне, и нет ни одной рациональной причины, чтобы в США такой реакции не было.

28 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал мировое сообщество признать Россию спонсором терроризма на фоне бесчисленных военных преступлений РФ, в том числе убийств мирных жителей и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов. 3 мая Верховная Рада обратилась с таким призывом к Палате представителей и Сенату Конгресса США.