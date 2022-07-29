ОВА: Россияне обстреляли жилой квартал Никополя

Глава ОВА Валентин Резниченко заявил о том, что российские оккупационные войска в ночь на 29 июля ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области, предварительно – без жертв.

"По Никополю русская армия попала из "Градов". Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов.

Повреждены 6 частных домов и хозяйственные постройки.

Задело линию электропередач. Несколько тысяч никопольчан частного сектора остались без света. На месте работают аварийные бригады электриков".

По данным ОВА, люди не пострадали.

В местах обстрелов разбросаны обломки реактивных снарядов.