Регионы: Под обстрелами Харьков, Николаев и ряд других городов

Согласно отчетам глав ОВА, в течение суток российские войска обстреляли Донецкую, Николаевскую, Харьковскую, Днепропетровскую области, пострадал ряд населённых пунктов, сообщает Украинская правда.

В Кировоградской области на утро над населенным пунктом Светловодского р-на сработало ПВО. Пострадавших пока нет. Подробности и подробная информация о последствиях уточняется, работает следственно-оперативная группа.

Черниговщина: сегодня утром и вчера вечером — 2 обстрела пограничной зоны в Новгород-Северском районе, артиллерия, "грады" и минометы". Без жертв и разрушений. Другие обстоятельства уточняются.

Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольский и Криворожский районы По Никополю ударили "Градами". Предварительно повреждены 6 частных домов, гаражи и хозяйственные постройки. Задело электросеть. Несколько тысяч людей без света. Работают электричества. Предварительно никто не пострадал. В Криворожском районе из ствольной артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину. Без жертв и разрушений.

Харьковщина: утром враг нанес удар по Харькову, зафиксированы прилеты в центральной части города. Поврежден двухэтажный дом и здание учебного заведения. На месте работают спасатели. Предварительно пострадавших нет. Также сегодня ранним утром оккупанты обстреляли г. Богодухов. Поврежден промышленный объект, произошел пожар.

За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов области. За сутки в области ранения получили 7 человек, от вражеских обстрелов погиб 1 человек - 26-летний полицейский в Чугуевском районе.

Луганщина: за прошедшие сутки россияне ударили четырьмя ракетами, 13 раз применяли ствольную, реактивную артиллерию и минометы. Ситуация в области остается критической. В Северодонецке, Рубежном и Лисичанске пытаются организовать выдачу пенсий. Об открытии банков, и тем более банкоматов, речь не идет.

Донетчина: из артиллерии, РСЗО "Град", "Ураган" обстреляны города и села области, в частности Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Горняк, с.Каменка, с.Орловка, пгт.Нью-Йорк и другие. Повреждены 10 частных жилых домов и 3 многоэтажки, ЛЭП Авдеевского КХЗ.

Ночью ракетный обстрел Покровска. Число пострадавших уточняется. Обстрел Славянска, ранены. Информация о пострадавших людях и последствиях обстрелов уточняется. За сутки по области 8 человек погибли, 19 — ранены.

Николаевщина: с утра зафиксировано попадание на территории между селами Дмитровка и Солончаки Куцурубской общины. Пострадавших и разрушений нет. Вчера вечером враг снова обстрелял Николаев. Попадание было во двор частных жилых домов. Несколько домов разрушены, другие повреждены. Также поврежден пункт выдачи гуманитарной помощи. Предварительно, три человека получили ранения. Также вчера вечером обстрелы за пределами с. Широкое Широковской общины. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Под постоянным вражеским огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших и разрушениях жилых домов уточняется.

Херсонщина: в области раздавалось много мощных взрывов. Практически из всех населенных пунктов идут сообщения о боевых действиях. Стабильно тяжелая ситуация в общинах Бериславского района. Уволенные ВСУ села уничтожены почти полностью, а оккупанты продолжают их обстрел и позиции ВСУ в других населенных пунктах.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Киевской и Житомирской.