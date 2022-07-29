Стратком: ВСУ подняли в воздух российские склады в Иловайске и Бриловке

Стратком: ВСУ подняли в воздух российские склады в Иловайске и Бриловке
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили﻿, что Вооруженные силы попали в склады боеприпасов оккупационных войск в оккупированных Иловайске Донецкой области и Бриловке Херсонской области.

По данным официального ведомства Вооруженных сил, в Иловайске "подавляющее большинство" россиян погибли, а склад БК сгорел дотла.

Перед Иловайском украинские военные, сообщают в Управлении стратегических коммуникаций, попали в склад в Бриловке.

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