Стратком: ВСУ подняли в воздух российские склады в Иловайске и Бриловке

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили﻿, что Вооруженные силы попали в склады боеприпасов оккупационных войск в оккупированных Иловайске Донецкой области и Бриловке Херсонской области.

По данным официального ведомства Вооруженных сил, в Иловайске "подавляющее большинство" россиян погибли, а склад БК сгорел дотла.

Перед Иловайском украинские военные, сообщают в Управлении стратегических коммуникаций, попали в склад в Бриловке.