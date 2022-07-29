Генштаб: ВСУ уже уничтожили 40 500 оккупантов

По данным﻿ Генерального штаба, Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 270 оккупантов, с начала российской агрессии было убито 40 500 военных РФ. Наибольшие потери враг понес на Криворожском направлении.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02 по 29.07 ориентировочно составили: