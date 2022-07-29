Генштаб: ВСУ уже уничтожили 40 500 оккупантов
По данным Генерального штаба, Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 270 оккупантов, с начала российской агрессии было убито 40 500 военных РФ. Наибольшие потери враг понес на Криворожском направлении.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02 по 29.07 ориентировочно составили:
- личного состава 40 500 (+270) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1749 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3987 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 900 (+6) ед,
- РСЗО - 258 (+0) ед,
- средств ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов – 222 (+0) ед,
- вертолетов – 190 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2),
- крылатых ракет – 174 (+0),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2870 (+16) ед,
- специальной техники – 77 (+2).