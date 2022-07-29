Генштаб: ВСУ уже уничтожили 40 500 оккупантов

Генштаб: ВСУ уже уничтожили 40 500 оккупантов
Фото: wikimedia.org

По данным﻿ Генерального штаба, Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 270 оккупантов, с начала российской агрессии было убито 40 500 военных РФ. Наибольшие потери враг понес на Криворожском направлении.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02 по 29.07 ориентировочно составили:

  • личного состава 40 500 (+270) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1749 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3987 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 900 (+6) ед,
  • РСЗО - 258 (+0) ед,
  • средств ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов – 222 (+0) ед,
  • вертолетов – 190 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2),
  • крылатых ракет – 174 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2870 (+16) ед,
  • специальной техники – 77 (+2).

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