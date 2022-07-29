WP: Украина может переломить ход войны

The Washington Post сообщает, что по мнению западных аналитиков, предоставленное Украине оружие помогает украинским силам восстановить преимущество, чтобы снова переломить ход войны в свою пользу, сообщает Украинская правда.

"Продвижение России в Украине почти остановилось, так как недавно доставленное западное оружие помогает украинским силам восстановить преимущество, которое они потеряли в последние месяцы, открывая окно возможностей, чтобы снова переломить ход войны в свою пользу.

Российские войска не добились значительных территориальных успехов с момента отступления Украины 2 июля из Лисичанска" , - отмечает издание.

Отмечается, что это отступление стало единственным значительным стратегическим успехом РФ.

Отсутствие прогресса можно частично объяснить "оперативной паузой", объявленной Минобороны РФ после взятия Лисичанска - чтобы дать российским войскам возможность "отдохнуть и развить свои боевые возможности".

Но, по словам аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса, так называемая пауза не остановила попытки РФ прощупать и проникнуть на украинские рубежи, а официальное окончание паузы, объявленное министром обороны Сергеем Шойгу 16 июля, не привело к заметному увеличению интенсивности атак России.

Баррос и многие западные чиновники и аналитики подозревают, что россияне близки к тому, чтобы исчерпать свои возможности для дальнейших территориальных завоеваний.

Отмечается, что российским войскам вскоре придется признать свою неспособность завоевать весь регион Донбасса.

По его словам, РФ возможно, удастся захватить еще один или два города Донбасса на линии огня, таких как Северск и близлежащий Бахмут, но трудно представить, чтобы существующая армия продвигалась дальше.

В то же время, аналитики считают, что еще слишком рано сбрасывать со счетов российские силы, ведь по всей России идет масштабная вербовочная кампания, которая еще может собрать людей.

Россия адаптировала свои цели и тактику после того, как столкнулась с Киевом, и может адаптировать их снова, сказал западный чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Он отметил, что у России также есть возможности, которые она еще не использовала, намекая на химическое и ядерное оружие.

В то же время у украинской армии есть шанс перехватить инициативу.

"Сейчас россияне теряют инициативу, а она либо есть, либо вот-вот появится у украинцев. HIMARS являются ключом к этому" , - отметил Баррош.

Отмечается, что, используя HIMARS для уничтожения запасов боеприпасов россиян, Украина вынудила их переместить склады боеприпасов подальше от линии фронта, удлинив пути снабжения и усложнив логистику доставки артиллерийских снарядов подразделениям, которые в них нуждаются.

Однако, по словам бывшего офицера морской пехоты США, HIMARS не помогут Украине вернуть территорию – "это будет зависеть от способности Украины выставить достаточно живой силы, обычной артиллерии и боеприпасов, чтобы отбросить российские войска, и Россия по-прежнему сохраняет общее численное преимущество".