НБУ: Объем наличных в обращении с апреля уменьшился на 11 млрд

По данным НБУ, сумма наличных, которая обращалась в Украине на 1 июля 2022 года, составила 674 млрд грн - по сравнению с началом апреля этого года наблюдается постепенное сокращение наличных денег в обращении, сообщает Экономическая правда.

Так, на 1 июля в обращении находилось почти 3 млрд шт. банкнот на общую сумму 668,7 млрд. грн., а также почти 14,1 млрд. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,1 млрд. грн.

"Это на 46,4 млрд грн или на 7,4% больше, чем в начале 2022 года (на 01.01.2022 – 627,6 млрд грн).

В то же время, если сравнивать с началом апреля этого года, наблюдается постепенное сокращение наличных денег в обращении. Так, за апрель-июнь она уменьшилась почти на 2% или на 11 млрд грн (по состоянию на 1 апреля 2022 года в обращении находилось 685 млрд грн)" , - говорится в сообщении НБУ.

При этом на одного жителя Украины приходилось: 72 банкноты и 166 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2022 года - 71 и 162 шт. соответственно).

Традиционно в наличном обращении больше монет номиналом 10 копеек (28,5% от общего количества монет в обращении), а меньше всего - монет номиналом 10 гривен (0,8%).

Меньше всего сейчас банкнот в обращении номиналом 10 гривен (4% от общего количества банкнот в обращении), отмечают в Нацбанке. Это связано с тем, что такие банкноты НБУ постепенно – по мере их износа – заменяет соответствующими оборотными монетами, которые могут значительно дольше находиться в обращении.

Больше всего в наличном обращении теперь банкнот номиналом 500 гривен (24,9% от общего количества банкнот в обращении).

"Такое изменение произошло из-за роста спроса на этот номинал банкнот, а также увеличения объемов изъятия из обращения банкнот номиналом 200 грн, в том числе старого дизайна" , - пояснили в регуляторе.

В НБУ добавили, что в условиях войны многие украинцы предпочитают безналичные операции с платежными картами, которые являются более безопасными.