РосСМИ заявили о гибели 53 украинских пленных, в ГУР говорят – стреляла РФ

Российская пропаганда утром 29 июля заявила об обстреле по колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные, сообщает Украинская правда.

Российские журналисты заявляют, что якобы "ВСУ прицельно били по баракам, где содержатся пленные украинские военные".

Россияне пишут, что ВСУ ударили по колонии, чтобы убить пленных, которые "начали давать показания". О чем именно "показания" - неизвестно.

"РИА Новости" со ссылкой на боевиков пишет, что количество убитых возросло до 53, еще 75 получили ранения.

Источники издания "Украинская правда" в разведке сообщили, что зафиксированы артиллерийские удары россиян в направлении Оленевки. Атака была со стороны оккупантов.

Другой источник сообщил, что днями украинских пленных перевели в промзону, именно в этот барак, по которому 29 июля был удар:

"Это был барак, в котором были бойцы "Азова", их перевели в него за несколько дней до сегодняшнего обстрела, мы еще не могли понять, почему".