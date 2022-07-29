Рада "заморозила" тарифы на газ, отопление и горячую воду

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

По словам Железняка, законопроект приняли после почти двух месяцев дискуссий – "за" проголосовали 260 народных депутатов.

Документом предусматривается, что мораторий на повышение тарифов будет действовать во время военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения.

Так, запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на: