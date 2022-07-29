Рада "заморозила" тарифы на газ, отопление и горячую воду
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.
По словам Железняка, законопроект приняли после почти двух месяцев дискуссий – "за" проголосовали 260 народных депутатов.
Документом предусматривается, что мораторий на повышение тарифов будет действовать во время военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения.
Так, запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на:
- услуги по распределению природного газа;
- тепловую энергию (ее производство, транспортировка и поставка):
- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.