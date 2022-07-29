НБУ: До конца года инфляция достигнет 31%

НБУ в своём инфляционном отчете указал, что до конца 2022 года инфляция в Украине будет ускоряться и достигнет 31% и начнет снижаться в первом квартале 2023 года.

Отмечается, что война привела к нарушению цепей снабжения, сокращению предложения отдельных товаров, увеличению издержек бизнеса, физическому разрушению производственных мощностей и инфраструктуры, а также временной оккупации отдельных территорий.

"Сохранение высоких цен на энергоносители и рекордные уровни инфляции в странах-партнерах также значительно усиливали ценовое давление в Украине.

Существенно выросли и инфляционные ожидания бизнеса и домохозяйств. На практике это отразилось в ухудшении срочной структуры депозитов в банковской системе и увеличении расходов на отдельные долгосрочные товары, преимущественно импортированные. В результате за последние месяцы инфляция росла высокими темпами и достигла 21.5% г/г в июне" , - говорится в отчете.

Шок предложения в условиях полномасштабной войны и в дальнейшем будут оказывать значительное влияние на ценовую динамику, прогнозируют в НБУ.

В ближайшие месяцы и дальше высока вероятность дальнейших террористических атак россии на объекты инфраструктуры и производственные мощности в городах Украины, что будет подрывать логистику, повышать риски бизнеса и расшатывать ожидания.

Будут сохраняться также высокие мировые цены на энергоносители, прежде всего на газ, говорят в Нацбанке.

"Несмотря на жесткие монетарные условия в результате процентной политики НБУ, валютных интервенций и валютных ограничений, инфляция все же будет расти и в конце года несколько превысит 30%.

С начала 2023 года предполагается снижение рисков безопасности, что обусловливает восстановление логистики и возможности роста урожаев сельскохозяйственных культур.

Такое развитие событий положительно отразится на ожиданиях, а также напрямую ослабит проинфляционный эффект шоков со стороны предложения. Также снижению инфляции в Украине будут способствовать постепенное утихание мировой инфляции и последующие жесткие монетарные условия в результате политик НБУ" , - добавили в регуляторе.

В Нацбанке прогнозируют, что учитывая последствия войны и значительный вклад от повышения административных цен, инфляция в 2023 году снизится до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%. Ее возврат к цели 5% предполагается в 2025 году.