ВВП Украины по итогам года упадет на треть – НБУ

По данным﻿ Нацбанка, в 2022 году экономика Украины сократится на треть и частично нивелирует потери в 2023-2024 годах.

Спад реального ВВП Украины в третьем и четвертом кварталах 2022 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года замедлится до 37,5% с 39,3% во втором квартале.

По итогам этого года прогнозируется спад ВВП на 33,4% и его рост на 5,5% в 2023 году и 4,9% - в 2024 году.

Согласно данным отчета, номинальный ВВП, в текущем году может сократиться до 4,54 трлн грн с 5,46 трлн грн в прошлом году. Однако, благодаря высокой инфляции (31% в этом году, 20,7% – в следующем и 9,4% в 2024 году) уже в 2023 году номинальный ВВП достигнет 5,99 трлн грн, а в 2024 году – 7,1 трлн грн.

В первом квартале 2023 года экономика также сократится – еще на 19%, учитывая базу первого квартала этого года, когда спад составил 15,1%.

Возобновление начнется уже со второго квартала следующего года. В частности, во втором квартале оно составит 17,5%, в третьем – 13,2% и в четвертом – 12,3%.

"В базовый сценарий закладывается полноценное возобновление работы черноморских портов Украины с начала 2023 года. В целом в 2023-2024 годах риски безопасности существенно снизятся, но будут оставаться актуальными, что приведет к низкой склонности к инвестициям со стороны внутренних и внешних частных инвесторов" , – пояснили в Нацбанке.

Также этот базовый умеренно-оптимистический прогноз также предусматривает продолжение активной международной финансовой поддержки Украины в размере 13 млрд долл. в 2023 и 2024 годах по сравнению с 26,8 млрд долл. в этом году (сейчас получено около 13 млрд долл.).

Предполагается и успешная реализация в течение 2023-2024 годов новой программы с МВФ. Возможный объем по оценке главы НБУ Кирилла Шевченко составит 20 млрд. дол.